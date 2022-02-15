Олимпийский чемпион Пекина-2022 в могуле Вальтер Вальберг устроил анбоксинг золотой медали в тиктоке.

Швед распаковал медаль и показал, что на ее лицевой стороне выгравирована не только узнаваемая олимпийская эмблема, но и пять окружностей, символизирующие олимпийский дух и гармонию человека, неба и земли. На обратной стороне – эмблема Пекина-2022 и мотивы, навеянные древнекитайскими звездными картами. Орбиты 24 малых планет (по порядковому номеру Олимпиады) представляют звездное небо.

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