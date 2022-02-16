Фристайлист сборной России Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх-2022.
Он показал в финале А лучший результат (129,5 балла) и вышел в финал Б с первого места. 30-летний спортсмен получил от судей 114,93 балла. Буров уступил китайцу Ци Гуанпу, набравшего 129 балла, и украинцу Александру Абраменко (116,50 балла).
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Буров-старший взял вторую олимпийскую медаль. На Играх-2018 в Пхёнчхане Илья также выиграл бронзу в лыжной акробатике.
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Еще один русский фристайлист Станислав Никитин оказался 10-м в финале А и не пробился в решающие попытки. Действующий чемпион мира-2021 в лыжной акробатике Максим Буров (младший брат Ильи) из России сенсационно не прошел квалификацию.
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