Фристайлист сборной России Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх-2022.

Он показал в финале А лучший результат (129,5 балла) и вышел в финал Б с первого места. 30-летний спортсмен получил от судей 114,93 балла. Буров уступил китайцу Ци Гуанпу, набравшего 129 балла, и украинцу Александру Абраменко (116,50 балла).

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Буров-старший взял вторую олимпийскую медаль. На Играх-2018 в Пхёнчхане Илья также выиграл бронзу в лыжной акробатике.

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Еще один русский фристайлист Станислав Никитин оказался 10-м в финале А и не пробился в решающие попытки. Действующий чемпион мира-2021 в лыжной акробатике Максим Буров (младший брат Ильи) из России сенсационно не прошел квалификацию.

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