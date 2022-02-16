Российский фристайлист Илья Буров обнял украинского спортсмена Александра Абраменко после завершения соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде.
Буров взял бронзовую медаль, а Абраменко занял второе место. Серебряная медаль Абраменко стала первой для сборной Украины на Олимпийских играх в Пекине. Буров и Абраменко не впервые тепло общаются на Олимпиаде: в Пхёнчхане-2018 российский спортсмен взял бронзу, а украинский – золото. Фристайлисты поздравляли друг друга и обнялись на пьедестале.
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Александр Абраменко и Илья Буров
Фото: Getty Images
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