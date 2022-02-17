Фристайлист сборной Финляндии Йон Саллинен столкнулся с телевизионным оператором в квалификации мужского хавпайпа. Он выполнял очередной трюк, при прыжке потерял управление и врезался в камерамэна.
Саллинен упал и получил травму ключицы. В зоне ожидания оценок он пробормотал: «Надеюсь, с оператором все хорошо, извините». Йон получил от судей 18,00 балла, вновь упал во второй попытке при оценках 18,50 балла и занял последнее место в квалификации мужского хавпайпа.
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Финн Йон Саллинен врезался в оператора, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
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Финн Йон Саллинен врезался в оператора, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
«В предпоследнем прыжке я слабо разогнался и глубоко приземлился. Когда поехал на последний трюк, то наехал лыжей на свежий снег и налетел прямо на оператора. Надеюсь, с ним все хорошо.
Там стоял жуткий грохот. Я услышал небольшой треск и почувствовал какое-то смещение. Даже не был уверен, стоит ли ехать на вторую попытку, потому что было очень больно», – сказал Саллинен.
Финн Йон Саллинен врезался в оператора, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Финн Йон Саллинен врезался в оператора, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Финн Йон Саллинен врезался в оператора, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
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Источник: NRK
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