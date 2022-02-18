Российкий фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в дисциплине ски-кросс на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
29-летний Ридзик пробился в большой финал через квалификацию и стадии 1/8, 1/4 и 1/2 финала. В финале он стал третьим, не сумев опередить итальянца Симоне Деромедиса и канадца Брэди Лемана. Это вторая олимпийская бронза Ридзика – четыре года назад в Пхёнчхане-2018 он также занял третье место.
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