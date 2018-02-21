21.02.18 - 7:15
Пхёнчхан-2018
Снежный парк «Феникс» • 1/8 финала
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Ски-кросс - Мужчины - 1/8 финала
Пхёнчхан-2018 - 21 февраля 2018

    
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