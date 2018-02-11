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Организаторы ОИ разместили россиянок под флагом РФ в квалификации по могулу, но быстро исправились

Организаторы ОИ разместили россиянок под флагом РФ в квалификации по могулу, но быстро исправились
Eurosport

48 мин. назад

Ха-ха-ха-ха!

Организаторы ОИ-2018 совершили ошибку, за которую МОК будет очень стыдно.

11 февраля в Пхёнчхане стартовала вторая квалификация в могуле. В опубликованном на официальном сайте протоколе Регина Рахимова, Марика Пертахия и Екатерина Столярова на протяжении нескольких минут значились под флагом РФ, а в качестве команды была указана Россия, а не OAR.

Спустя несколько минут организаторы заменили флаг РФ на олимпийский.

  • МОК запретил российскую символику на Играх в Пхёнчхане.
  • Финал могула начнется в 16:10 мск.

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