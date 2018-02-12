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Канадская фристайлистка, фотографии которой приносят ля улыбку и лё удовольствие
Жюстен Дюфур-Ляпуант – красотка, укравшая из Пхёнчхана серебро в могуле.
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- 23-летняя Дюфур-Ляпуант не хватило до звания олимпийской чемпионки 0,09 балла.
- Золото в могуле выиграла француженка Перрен Ляфонт. Бронза – у Юлии Галышевой из Казахстана.
Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане
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