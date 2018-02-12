ФРИСТАЙЛ

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Микаэль Кингсбёри принес Канаде золото в могуле

Кингсбёри принес Канаде золото в могуле
Eurosport

17 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Довольно очевидный итог.

Канадский фристайлист Микаэль Кингсбёри выиграл соревнования в могуле. Чемпион показал результат 86,63 и принес Канаде второе золото Игр.

Серебро завоевал Мэтт Грэм из Австралии с результатом 82,57. Меньше половины балла Грэму проиграл японец Дайти Хара, взявший бронзу (82,19).

Надежда России Александр Смышляев выбыл из борьбы за награды еще на стадии первого финала, показав 15-й результат.

  • Кингсбёри приплюсовал золото Пхёнчхана к серебру Сочи.
  • Канадский фристайлист – 6-кратный обладатель Кубка мира.

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