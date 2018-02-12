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Микаэль Кингсбёри принес Канаде золото в могуле
Довольно очевидный итог.
Канадский фристайлист Микаэль Кингсбёри выиграл соревнования в могуле. Чемпион показал результат 86,63 и принес Канаде второе золото Игр.
Серебро завоевал Мэтт Грэм из Австралии с результатом 82,57. Меньше половины балла Грэму проиграл японец Дайти Хара, взявший бронзу (82,19).
Надежда России Александр Смышляев выбыл из борьбы за награды еще на стадии первого финала, показав 15-й результат.
- Кингсбёри приплюсовал золото Пхёнчхана к серебру Сочи.
- Канадский фристайлист – 6-кратный обладатель Кубка мира.
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