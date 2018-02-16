«Очень по-китайски. Они все выглядят одинаково». Комментатор из Австралии прогневала общественность

Австралийского комментатора и бывшую фристайлершу сборной Австралии Джеки Купер раскритиковали за сколькие высказывания в адрес китайцев.

Комментируя соревнования по лыжной акробатике на Седьмом канале, Купер описала стиль китайского спортсмена. «Хороший прыжок, двойное скручивание, двойной кувырок. Не слишком сложно, все сделано очень хорошо, хороший контроль».

После этого Купер произнесла фразу, которая многим показалась расистской: «Очень по-китайски. Они все выглядят одинаково. Трудно сказать, кто есть кто».

«Джеки Купер, я люблю тебя, но говорить, что китайские лыжники выглядят одинаково – это в некотором роде расизм», – написала в твиттере австралийская писательница Лен Уэбстер. Судя по всему, позже она удалила этот твит.

«Сначала мне показалось, что я ослышался, но нет. В этом полно расизма. Отвратительно», – писал Лан Чан в ответе к этому твиту.

Сама Купер позже пояснила, что действительно говорила о совершенном китайским спортсменом прыжке, а не о его внешности.

Купер – участница 5 Олимпийских игр (1994, 1998, 2002, 2006, 2010), чемпионка мира-1999.

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