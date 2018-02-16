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Анна Гуськова выиграла для Белоруссии золото во фристайле
Первая награда 25-летней девушки.
Анна Гуськова выиграла соревнования в фристайле на Олимпиаде в Пхёнчхане. Спортсменка заявила на финал прыжок с коэффициентом 3,8 и получила 96,14 балла.
Второе и третье места заняли представительницы Китая Синь Чжан (95,52) и Фанью Конг (70,14). На четвертой позиции еще одна спортсменка из Белоруссии Алла Цупер, которая выполняла в финале прыжок с наивысшим коэффициентом сложности, но упала при приземлении.
Девушки из России Любовь Никитина, Кристина Спиридонова и Александра Орлова не пробились в финал из-за падений.
- Лидер Кубка мира Мэнтао Сюй также не пробилась в финал.
- Медаль Гуськовой стала первой для Белоруссии в Пхёнчхане.
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