Леди с титановым шурупом в колене. Кто взял для Белоруссии первое золото Пхёнчхана

Победила волнение

Учащенный пульс, накатывающая волна в груди, мысли «А вдруг не получится?» – с этим сталкивался любой, кто дружил со спортом на более серьезном уровне, чем просто поход в фитнес-клуб.

Анна ГуськоваGetty Images

Волнение давно мешало Анне побеждать. Спортсменка признавала проблему еще три года назад: «Неважно, где ты прыгаешь. Надо выстроить перед собой психологическую стенку и не обращать внимания на обстоятельства».

Из-за второго места в общем зачете Кубка мира перед Пхёнчханом на Гуськову давили ожидания соотечественников, но в этот раз она справилась: «Когда вышла на второй прыжок, у меня аж ноги тряслись. Но когда пошел отсчет времени, на который старалась не смотреть, все мысли ушли на второй план. Главное было сделать прыжок».

Раскрылась только в этом сезоне

25-летняя белоруска рассекает воздух на Кубке мира уже девять лет, но только в сезоне-2017/18 выиграла первый этап. По словам призера Игр в Нагано и Турине Дмитрия Дащинского, прогресс Анны пошел после того, как она изменила отношение к делу.

«Я не помню, чтобы Аня когда-нибудь была такой серьезной. Всегда выступала, словно для удовольствия. Прыжки выполняла на неплохом уровне, но постоянно улыбки, какая-то бесшабашность. Причем неважно, хорошо получилось или плохо. Сейчас же она собрана, настроена, хочет пробиваться выше. Похоже, выросла, повзрослела, начинает понимать, для чего выходит на склон и что способна бороться с самыми серьезными соперницами», – резюмировал Дащинский в первый день Олимпиады-2018.

Огорчает китайцев

В олимпийском финале Гуськова обошла в борьбе за золото двух представительниц Китая – Синь Чжан и Фанью Конг. Два месяца назад пострадала еще и лидер общего зачета Кубка мира Сю Ментао: фаворитка упала в последней попытке и пропустила белоруску на высшую ступень пьедестала. Соревнования проходили, конечно же, в Китае.

Превзошла ожидания Associated Press

Крупнейшее международное агентство информации и новостей веселило спортивных болельщиков перед началом Олимпийских игр. Американские журналисты прогнозировали, кто какие медали завоюет в Пхёнчхане, и получали репосты других медиа по всему миру.

Анна ГуськоваGetty Images

Белорусским фристайлерам эксперты Associated Press нарисовали две медали. Вполне логично: начиная с 1998-го, спортсмены на каждой Олимпиаде попадали на подиум. Журналисты поставили на серебро Гуськовой и Антона Кушнира, но Анна обломала прогнозистов, завоевав золото.

Продолжает карьеру, несмотря на больные колени

В январе прошлого года, в самое пекло Кубка мира, Гуськова закончила сезон из-за травмы и пропустила чемпионат мира. Все перечеркнула неудачная тренировка: падение, повреждение мениска и направление на операцию.

Колени – больная тема профессиональных спортсменов. Анна впервые серьезно столкнулась с проблемой еще в 2015-м. Из-за порванной передней крестообразной связки в колено вмонтировали титановые шурупы.

«Было ощущение потерянности. Чем заниматься, куда деваться без тренировок? Ходила на реабилитацию, читала книги, смотрела телевизор – в обычной жизни спортсмена на это не находится времени. Когда вернулась, до первого прыжка было опасение, что приземлюсь, и колено снова разлетится, но все прошло хорошо», – вспоминала белоруска.

Оказалось, не зря: спустя три года она стала олимпийской чемпионкой.

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