«Меня вытащили врачи из Украины и Белоруссии». Обмануть смерть и через полгода приехать в Пхёнчхан

Ллойд сидел на больничной кровати и чувствовал себя детективом, по фрагментам восстанавливая неприятные события. Из рассказов врачей и отца он понял, что оказался в клинике после неудачного падения во время тренировки на водном трамплине (летом фристайлеры практикуются в бассейнах). Картинка складывалась, но воспоминания не всплывали – жуткое чувство.

«Я потерял равновесие, ударился головой о край трамплина и упал в воду. Защитный шлем раскололся на две части, а я потерял сознание. Повезло, что рядом были врачи сборных Украины и Белоруссии – они вытащили меня», – рассказывал Уоллес о несчастном случае в августе 2017-го. Британского атлета погрузили в вертолет и отправили из Метменштеттена, где он тренировался вместе со сборной Швейцарии, в Цюрих – там находился ближайший госпиталь.

В больнице Ллойда на сутки ввели в искусственную кому. «Я не помню абсолютно ничего, что произошло в день инцидента и следующие несколько суток. Даже не скажу, чем я ужинал перед сном до тренировки», – сотрясение мозга спровоцировало амнезию и избавило спортсмена от страшных флешбэков. Уоллеса продержали в палате неделю, но весь период восстановления занял около двух месяцев.

За это время 22-летний фристайлер потерял семь килограммов и отдалился от цели – поездки в Пхёнчхан. Олимпиада занимала все мысли Ллойда по двум причинам. Во-первых, он хотел стать первым атлетом за последние 20 лет, который бы представил на Играх Великобританию в воздушной акробатике. Во-вторых, мечтал продолжить дело родителей – папа Робин фристайлил в Калгари в 1988-м и позже тренировал, а мама Джилли вообще была звездой: 29 медалей на этапах Кубка мира плюс четвертое место в воздушной акробатике Альбервиля-1992.

В детстве Ллойд сломал систему и выбрал гимнастику. До 13 лет мальчуган выступал на национальном уровне, потом бросил: 20 часов тренировок в неделю слишком надоедали. Тогда парень совместил генетическую любовь к лыжам и приобретенные навыки в спортзале: «Мы отдыхали во французских Альпах, и родители разрешили мне съехать с маленького водного трамплина. Я бухнулся в воду вверх ногами, вынырнул с большущей улыбкой на лице и побежал пробовать еще раз».

Через шесть лет Уоллес взял бронзу в воздушной акробатике на юниорском ЧМ, а в 2016-м занял седьмое место на этапе Кубка мира – такого результата британские фристайлеры не добивались с 1995-го. Тогда и появились мечты об Олимпиаде. «Авария напугала родителей, тренеров и других спортсменов еще больше, чем меня. Но надевая шлем, ты принимаешь риск», – Ллойд и раньше знал, что фристайл опасный спорт, поэтому не свернул с пути.

Вернувшись на трамплин, спортсмен испытывал мандраж только перед первым спуском. Потом – эйфория и осознание, что нет ничего невозможного. В начале декабря Уоллес съездил на Кубок Европы в Финляндию, где его поддерживали родители, а ближе к Новому году заявился на Кубок мира в Китай. Плюхнувшись на спину в одной из попыток, Ллойд поднялся с улыбкой на лице – в сознании, значит все в норме.

Уоллес понимает, что на фристайле не разбогатеет, поэтому уже четыре года учится в университете Бата на специальности Sport Perfomance, которая в будущем позволит ему тренировать или работать экспертом на ТВ. Соревнования выбивают студента из учебного процесса с ноября по март, но он не сдается. Каждый вечер, приходя с тренировки, Ллойд открывает ноутбук, перечитывает лекции и пишет эссе.

Как минимум в феврале 2018-го британец точно забил на учебники. «Никто не ожидает, что я возьму медаль, и это играет в мою пользу. Давления нет, и я могу просто получать удовольствие. Как раз в таких условиях я и показываю лучшие результаты. Если пробьюсь в финал – а я способен на это – случиться может что угодно», – Ллойд готов удивлять. Хотя главный сюрприз он уже преподнес: переборол страх и встал на лыжи после комы.

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