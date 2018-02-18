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Норвежец Ойстен Браатен выиграл золото в слоупстайле
Серебро у США, бронза – у Канады.
Норвежский спортсмен Ойстен Браатен стал чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане в слоупстайле.
Браатен еще в первой попытке набрал 95 баллов и благодаря этому результату обеспечил себе золото. Серебро забрал американец Ник Гоуппер, уступивший Браатену менее 1,5 баллов (93,60). Бронзу завоевал канадец Алекс Болью-Маршан – он проиграл первому месту 2,2 балла.
- Норвегия идет второй в общем медальном зачете, опережая Германию по общему количеству наград, но уступая по количеству золотых (9 против 8).
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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