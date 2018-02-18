Eurosport
Американский фристайлист Гас Кенуорти, забравший щенков из Сочи, поцеловал парня в прямом эфире Игр
Сочно, не правда ли.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане прошли соревнования среди мужчин по слоупстайлу. Золото выиграл норвежец Ойстен Браатен.
Перед заездами телевизионные камеры зафиксировали сочный поцелуй американского фристайлиста Гаса Кенуорти и его бойфренда – актера Мэтта Уилкаса. Парней одобрительными криками встретила внушительная группа поддержки.
За сутки до случившегося Кенуорти выложил в твиттер фотографию с Уилкасом и поблагодарил своего партнера за поддержку.
- Кенуорти совершил каминг-аут в 2015 году, сообщив, что откладывал это решение из-за желания стать открытым геем в статусе лучшего лыжника в мире.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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