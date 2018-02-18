ФРИСТАЙЛ

Eurosport

Американский фристайлист Гас Кенуорти, забравший щенков из Сочи, поцеловал парня в прямом эфире Игр

Американский фристайлист Кенуорти, забравший щенков из Сочи, поцеловал парня в прямом эфире Игр
Eurosport

29 мин. назад

Сочно, не правда ли.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане прошли соревнования среди мужчин по слоупстайлу. Золото выиграл норвежец Ойстен Браатен.

Перед заездами телевизионные камеры зафиксировали сочный поцелуй американского фристайлиста Гаса Кенуорти и его бойфренда – актера Мэтта Уилкаса. Парней одобрительными криками встретила внушительная группа поддержки.

За сутки до случившегося Кенуорти выложил в твиттер фотографию с Уилкасом и поблагодарил своего партнера за поддержку.

  • Кенуорти совершил каминг-аут в 2015 году, сообщив, что откладывал это решение из-за желания стать открытым геем в статусе лучшего лыжника в мире.
  • ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Возможно, вам это понравится