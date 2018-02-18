Лукашенко: «Прошел Буров, надо второго россиянина затащить ценой белоруса? Это полнейшее безобразие»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал судейство в отношении фристайлиста Антона Кушнира, который не прошел в финал, завершив выступление по итогам квалификации.

«Я очень болезненно к этому отношусь. Взяли парня – и завалили. Он прекрасно исполнил два прыжка. Я вот только перед отъездом немного задержался, потребовал, чтобы мне дали еще раз эти его выступления, посмотрел эти прыжки. Прекрасно в воздухе, приземление хорошее – все для того, чтобы быть в финале.

Я могу понять швейцарцев. Не очень понимаю друзей наших китайцев. И отказываюсь понимать наших старших братьев россиян. 42 сотых балла – ну зачем ты его выкидываешь из квалификации? Ну прошел Буров, надо второго россиянина затащить ценой белоруса? Это безобразие полнейшее. Я его иначе объяснить не могу», – сказал Лукашенко.

Для прохода в финал Кушниру не хватило менее половины балла (0,45).

Лукашенко направил в МОК претензии по поводу судейства в отношении Кушнира.

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