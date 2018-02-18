Илья Буров принес России бронзу, украинец Александр Абраменко – чемпион

Илья Буров из России получил 122,17 балла и занял третье место в соревнованиях фристайлистов. Украинец Александр Абраменко набрал 128,51 балла и выиграл золотую награду.

Китаец Цзю Цзоньянь с результатом 128,05 балла остался с серебром.

Еще один представитель России Павел Кротов остался за чертой призеров, коснувшись снега спиной при приземлении в финале. Он остался четвертым и показал результат 103,17 балла.

Пятым финишировал Станислав Гладченко из Белоруссии. Перед последней попыткой он заменил прыжок с коэффициентом сложности 4,9 и упал.

На Играх-2014 олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал белорус Антон Кушнир.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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