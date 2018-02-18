«В нашем спорте нет фаворитов». Фристайлист, который завоевал для Украины первое золото в Пхёнхчане

Золото покорилось только на четвертой Олимпиаде

Дорога к олимпийской медали получилась длинной. Триумф поддался 29-летнему украинцу лишь с четвертого раза. 12 лет назад на Играх в Турине Александр потянул только 27 место, в Ванкувере улучшил результат на три позиции, а в Сочи замкнул топ-6. Атлет двигался в верном направлении, и в Пхёнчхане геометрическая прогрессия зацепила золото.

Александр АбраменкоGetty Images

По мнению фристайлиста, на предыдущих Олимпиадах ему не хватало везения. От этого бывало обидно: «Вижу, что прыгаю на уровне с другими спортсменами, возможности у меня такие же, как у всех. Но так совпадает, что один прыжок я делаю хорошо, а во втором мне все время чего-то не хватает. Я бы сказал, что не хватает удачи».

Завоевал малый Хрустальный глобус в сезоне-2015/16

Два года назад Абраменко вошел в историю, первым среди украинцев выиграв общий зачет Кубка мира по лыжной акробатике. На шести этапах атлет взял три медали (две бронзы и серебро) и обошел будущего соперника по Олимпиаде-2018: русский фристайлист Илья Буров занял тогда пятое место.

Получал предложение от России

Успешный сезон-2015/16 не остался без внимания: к украинцу обратились соседи. Абраменко пригласили в сборную России, предложили квартиру с достойной зарплатой, но получили отказ: атлет хотел отпрыгать Олимпиаду, а уже потом решать. «Я отдал спорту, можно сказать, все время. Именно в спорте я могу достичь чего-то, заработать денег. Если кто-то может предложить мне большее, то, конечно же, придется выбирать», – спортсмен не исключает, что трансфер возможен.

Александр Абраменко и Илья Буров – Украина и РоссияGetty Images

Прецеденты есть. Соотечественники Александра Антон Кушнир и Алла Цупер уже давно выступают за сборную Белоруссии и завоевывают олимпийские медали под красно-зеленым флагом. Тем более с Россией Абраменко связывают и личные дела: украинец встречается с фристайлисткой российской сборной Александрой Орловой.

Пропустил год из-за травмы

Во время подготовки к сезону-2016/17 Александр серьезно повредил колено. Тренируясь в Швейцарии на водном трамплине, фристайлист настолько неудачно приземлился, что сразу порвал мениск, крестообразные и боковые связки. Травма забрала год: в первые шесть месяцев Абраменко исключил нагрузки, потом постепенно возвращал кондиции.

Лучший среди равных

Перед соревнованиями в Пхёнчхане украинец отметил, что результат непредсказуем из-за высокого уровня всех фристайлистов: «Могу с уверенностью сказать, что все 25 ребят имеют основания мечтать об олимпийском пьедестале. В нашем спорте нет фаворитов, все научились хорошо прыгать».

Александр АбраменкоGetty Images

Предсказать выступления в воздушной акробатике тяжеловато – Пхёнчхан это доказал. К примеру, входящие в топ-5 общего зачета Кубка мира белорусы Максим Густик и Антон Кушнир не вышли в финал. Абраменко же удача улыбнулась, хоть и с четвертой попытки: «Я шел на финальный прыжок и думал – хоть бы это был тот момент, когда я сделаю свой лучший прыжок. Так и получилось. Это как сказка, это сон».

Другие тексты Ильи Яшинина:

43-летний мексиканец финишировал последним, но сорвал овации. 2 года назад он впервые встал на лыжи

«Меня вытащили врачи из Украины и Белоруссии». Обмануть смерть и через полгода приехать в Пхёнчхан

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами