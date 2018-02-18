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Главный момент дня: русский и украинский фристайлисты обнялись на церемонии награждения
Спорт вне политики.
Соревнования в лыжной акробатике на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане завершились очень ярким моментом.
Олимпийским чемпионом стал украинец Александр Абраменко, а россиянин Илья Буров завоевал бронзу. На церемонии награждения Александр и Илья пожали друг другу руки и обнялись, завернувшись в украинский флаг.
«У нас очень хорошие отношения. Мы дружим. Постоянно общаемся. Политика нас не касается. Белорусы, украинцы – это друзья. Мы же славяне», – сказал Буров.
- Серебряную медаль получил Цзунъян Цзя из Китая.
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