Фристайлер из Венгрии попала на Олимпиаду, хотя не умеет делать ни одного трюка

Американка Элизабет Суэйни, выступающая на Олимпиаде за Венгрию, показала все свое мастерство, но почему-то заняла последнее место.

Во время выступления вместо исполнения трюков 33-летняя спортсменка три раза легонько подпрыгнула и доехала до финиша.

Оказалось, что Суэйни – непрофессиональный фристайлер. На Олимпиаду она попала, используя лазейку в системе отбора: попасть в топ-30 нескольких международных соревнований. Для этого Элизабет выбирала турниры, где участвуют менее 30 человек. Иногда, когда ее соперники падали, девушка даже занимала не последнее место.

При этом на Олимпиаду Суэйни приехала за свой счет – представители Венгерской федерации лыжного спорта никогда ее не видели.

До 2016-го Элизабет выступала за Венесуэлу.

Золотую медаль выиграла Кэсси Шарп из Канады. Валерия Демидова из России заняла шестое место.

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