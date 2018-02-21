Сергей Ридзик принес России бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пхёнчхане

Фристайлист из России Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе. Спортсмен вышел в финал и выступал в красной майке лучшего в четверке, но по ходу заезда упал из-за соперника и пришел к финишу третьим.

Золото завоевал канадец Брэйди Леман, серебро – Марк Бишофсбергер из Швейцарии.

Бронза Ридзика стала первой для России в ски-кроссе.

Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме