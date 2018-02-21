ФРИСТАЙЛ

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Сергей Ридзик принес России бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пхёнчхане

Ридзик принес России бронзу в ски-кроссе
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Первая медаль в этом виде программы в истории страны.

Фристайлист из России Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе. Спортсмен вышел в финал и выступал в красной майке лучшего в четверке, но по ходу заезда упал из-за соперника и пришел к финишу третьим.

Золото завоевал канадец Брэйди Леман, серебро – Марк Бишофсбергер из Швейцарии.

  • Бронза Ридзика стала первой для России в ски-кроссе.
  • Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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