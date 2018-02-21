Он не чувствовал ног и учился на сварщика. Что еще надо знать о первом русском призере ски-кросса

Занимался горными лыжами

Ридзик попал в секцию по советской схеме – суровые мужчины со свистками на веревочке ходили по школам и завлекали детей крутыми возможностями. На горнолыжный склон тренер пригласил не только семилетнего Сергея, но и его брата Алексея с сестрой Ольгой. «Леша Ридзик выигрывал всероссийские соревнования «Олимпийские надежды», но поступил в политехникум и с горными лыжами завязал, сейчас работает в Кольской ГМК», – сказал Владимир Шеин в интервью Kn51. – «А Сергей продолжил занятия, стал мастером спорта по горным лыжам и вошел в шестерку лучших на чемпионате страны».

Согласился на ски-кросс случайно

Сергей Ридзик (Россия), Теренс Чикнаворян (Франция), Жан-Фредерик Шапюи (Франция), Кубок мира, фристайлGetty Images

Денег в олимпийском спорте Мурманской области всегда не хватало, тренироваться было негде и не на чем. Ридзик говорил, что иногда на горные лыжи становился только на этапах Кубка России – своего инвентаря на секции не было. Как и перспектив: после чемпионата России-2011/12 Сергей посоветовался с тренером, поехал на сбор с фристайлистами и очень быстро попал в национальную команду.

В 2016-м атлет уже казнил тех, кто поддался на трансфер в другой вид спорта: «Если раньше люди могли из горных лыж прийти и тут же показать какой-то результат, то сейчас [после Олимпиады в Сочи] уже не так. Если переходишь, будь готов показать результат».

Хотел быть сварщиком

Сергей четко спланировал жизнь, если не получится в спорте. В промышленном городке в Мурманской области вариантов для мужчин немного: иди в горняки или уезжай. «В 19 лет планировал для себя другой жизненный путь: отслужить в армии, затем пойти работать на комбинат или в спортивную школу тренером», – признался парень журналу «Большой спорт». Ридзик пошел в училище и получил диплом электрогазосварщика с отличием. Сейчас не жалеет, что стал спортсменом – ему не хватает денег на то, чтобы поехать на Игры как нейтральный атлет (сейчас все оплачивает ОКР), но теперь точно получит больше, чем зарабатывают рабочие в Мончегорске.

Получил травму спины и чуть не остался инвалидом

Италия, обычный этап Кубка мира. Ридзик не отобрался на домашнюю Олимпиаду, поэтому рвался в топы, чтобы закрепиться в сборной. В квалификации он остался 15-м и прошел в 1/8 финала. В Ватлесе был сильный ветер, отборочные заезды и ужасное падение (у FIS не сохранилось даже записи эпизода). «Первая мысль: ну все, жопа, не дай бог спину сломал», – вспомнил Сергей в интервью пресс-службе ФФР.

Итальянские врачи диагностировали сильный ушиб, боль никак не уходила, русские медики обнаружили защемление позвоночника. У Ридзика парализовало правую сторону, он не чувствовал ног, но уламывал докторов на оперативное восстановление – скоро этап Кубка в Миассе, чемпионат мира, надо готовиться. В московской клинике атлета убедили, что лучше полежать, организм сам придет в норму. Нейрохирургов Сергей отшил сразу, в палате он думал о Марии Комиссаровой, оставшейся инвалидом после такого же падения в Сочи-2014.

Фристайлист не рассказывал о травме родным, но мама не нашла его фамилии в протоколах Кубка мира и забила тревогу. «Брат по скайпу звонит: «Что за … [ерунда], мать волнуется, ты что-то недоговариваешь», – рассказал Ридзик в интервью ФФР. – У меня такая детская паника. Знаете, когда откуда-то возвращаешься, а тебе ребята говорят: «Тебя мать искала!». Ну, тут уже пришлось рассказать, конечно».

Упал в олимпийском финале

Сергей Ридзик, Россия, фристайл, Пхёнчхан-2018Getty Images

Ридзик гнал вторым в решающем заезде и столкнулся с одним из двух канадцев на трассе. «То есть получается, они одного своего отдали на растерзание в финале? Ха-ха!», – насмешливо переспросил фристайлист после финиша. После контакта у Кевина Друри отстегнулась лыжа, его сняли со старта. Сергею повезло: он остался в креплениях, поднялся и поехал к третьему месту без приключений – парни из топ-2 улетели к разборке за золотом, за спиной не было ни души.

«Можно сказать по-русски, о чем думал после падения? Жопа», – отбрил Ридзик во флеш-интервью. – «Конечно, финишировал не так, как планировал, но медаль за мной».

Посвятил медаль родному городу

Ридзик тренируется не в России – даже олимпийский Сочи спустя четыре года после Игр не приспособлен для сборов. В Мончегорске (население – 42 тысяч человек) парень не был два года, не видел родителей и брата с сестрой. Во всех интервью после финиша Сергей подчеркивал: медаль посвящаю месту, в котором начинал.

«Скажу откровенно: я не талант, всего приходится добиваться только усердной работой. Тренер по горным лыжам всегда повторял: «Сергей, чтобы добиться успеха, тебе необходимо пахать, пахать и пахать». И я пахал», – говорил Ридзик в интервью пресс-службе федерации.

«Медаль посвящаю матери, всем родным, первому тренеру и Мончегорску, моему родному дому», – добавил он «Р-Спорту».

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