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Канадки взяли золото и серебро в ски-кроссе
Пьедестал разбавила Швейцария.
Канадская фристайлистка Келси Серва стала победительницей Олимпийских игр-2018 в ски-кроссе. Для нее это вторая медаль после серебра Сочи-2014 в этой дисциплине.
Серебряную медаль завоевала соотечественница Сервы Бриттани Фелан, бронза у Фэнни Смит из Швейцарии.
Анастасия Чирцова завершила выступление в четвертьфинале, Виктория Завадская – в 1/8 финала.
- Канада с 26 (10-8-8) медалями идет третьей в общем зачете, уступая только Норвегии и Германии.
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