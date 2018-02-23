ФРИСТАЙЛ

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Канадки взяли золото и серебро в ски-кроссе

Канадки взяли золото и серебро в ски-кроссе
Eurosport

1 час назад

Пьедестал разбавила Швейцария.

Канадская фристайлистка Келси Серва стала победительницей Олимпийских игр-2018 в ски-кроссе. Для нее это вторая медаль после серебра Сочи-2014 в этой дисциплине.

Серебряную медаль завоевала соотечественница Сервы Бриттани Фелан, бронза у Фэнни Смит из Швейцарии.

Анастасия Чирцова завершила выступление в четвертьфинале, Виктория Завадская – в 1/8 финала.

  • Канада с 26 (10-8-8) медалями идет третьей в общем зачете, уступая только Норвегии и Германии.

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