ФРИСТАЙЛ

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13 фото фристайлерши из России, которая сносит инстаграм своим ракамакафо

13 фото фристайлерши из России, которая сносит инстаграм своим ракамакафо
Eurosport

36 мин. назад

Виктория Завадовская не порадовала на Олимпиаде, зато делает мир лучше фоточками с собой.

Виктория и варежки

Виктория и свитер грубой вязки

Виктория и букетик

Виктория и Atomic

Виктория и висячая йога

Виктория и ходьба

Виктория и рояль

Виктория и белые шортики

Виктория и побережье Сочи

Виктория и цитата из песни группы «Камызякские псы»

Виктория и Бурдж-Халифа

Виктория и вид

Виктория и песок на плечике

  • 22-летняя Виктория Завадовская в Пхёнчхане не пробилась в четвертьфинал ски-кросса и заняла 20-е место.
  • На юниорском чемпионате мира-2017 она финишировала седьмой, но все равно украла наши сердечки.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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