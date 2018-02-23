Eurosport
13 фото фристайлерши из России, которая сносит инстаграм своим ракамакафо
Виктория Завадовская не порадовала на Олимпиаде, зато делает мир лучше фоточками с собой.
Виктория и варежки
Виктория и свитер грубой вязки
Виктория и букетик
Виктория и Atomic
Виктория и висячая йога
Виктория и ходьба
Виктория и рояль
Виктория и белые шортики
Виктория и побережье Сочи
Виктория и цитата из песни группы «Камызякские псы»
Виктория и Бурдж-Халифа
Виктория и вид
Виктория и песок на плечике
- 22-летняя Виктория Завадовская в Пхёнчхане не пробилась в четвертьфинал ски-кросса и заняла 20-е место.
- На юниорском чемпионате мира-2017 она финишировала седьмой, но все равно украла наши сердечки.
Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте