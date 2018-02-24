Канадский фристайлист арестован в Пхёнчхане. Он напился с женой и тренером, а потом угнал машину

Канадский фристайлист Дэвид Данкан стал участником скандала. Утром 24 февраля 36-летний канадец был задержан на угнанном автомобиле AHMO Hummer с женой и тренером Вилли Рейном возле олимпийской деревни.

Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения, за рулем сидел Рейн. Уровень алкоголя в его крови в три раза превышал установленную в Корее норму, сообщает FOX News.

В ближайшее время задержанные предстанут перед судом. Если преступление не будет признано тяжким, канадцы отделаются штрафом и покинут Южную Корею, передает Reuters.

На Играх-2018 Данкан стал восьмым в ски-кроссе.

48-летний Вилли Рейн – бывший горнолыжник, участник Олимпиады-1992.

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