Суперский трюк с прокатом по перилам, от которого даже снег погорячеет

Какой-то ноунейм совершил безумнейший трюк: он на ходу скинул одну лыжу и проехался по перилам на другой лыже. Затем он на ходу надел лыжу обратно и поехал дальше.

Больше того – дальше его ждало еще одно препятствие, прохождение которого не попало на видео.

Фристайлисты – вообще чумовые люди. Например, Дэвид Данкан на ОИ-2018 напился с женой и тренером, а потом угнал автомобиль.

А первый русский медалист в ски-кроссе вообще случайно встал на лыжи. Изначально он хотел быть сварщиком.

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