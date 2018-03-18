Instagram

Суперский трюк с прокатом по перилам, от которого даже снег погорячеет

Суперский трюк с прокатом по перилам и избавлению от лыжи на ходу, от которого погорячеет даже снег
Eurosport

59 мин. назад

Это что-то за гранью возможного.

Какой-то ноунейм совершил безумнейший трюк: он на ходу скинул одну лыжу и проехался по перилам на другой лыже. Затем он на ходу надел лыжу обратно и поехал дальше.

Больше того – дальше его ждало еще одно препятствие, прохождение которого не попало на видео.

  • Фристайлисты – вообще чумовые люди. Например, Дэвид Данкан на ОИ-2018 напился с женой и тренером, а потом угнал автомобиль.
  • А первый русский медалист в ски-кроссе вообще случайно встал на лыжи. Изначально он хотел быть сварщиком.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ландеског был очень щедрым: по шайбе от него получили маленькая девочка и «Нэшвилл»

02:03
Популярные видео
«Вашингтон» круто чествовал Овечкина перед матчем, Александр ответил очередным ассистом
4 357 просмотров14 ч
Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
 762 просмотровВчера в 00:17
А еще вам может понравиться