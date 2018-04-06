Eurosport
Немецкая фристайлистка гоняла на Олимпиаду и снялась для Playboy. Ее фоточки – огонь
Это Лиза Циммерман. Наслаждайтесь.
Перед вами 22-летняя фристайлистка из Германии Лиза Циммерман. Она чемпионка мира в слоупстайле (2015) и победительница X Games (2017).
Лиза с большой доской
Лиза с двумя маленькими досками
Лиза и селфачок
Лиза шикарно улыбается
У Лизы есть как минимум два друга
Лиза любит энергетические напитки
У Лизы получаются отличные фото на балконе
Лиза умеет летать
И у Лизы шикарные волосы
- В 17 лет Лиза приезжала на Олимпиаду в Сочи и заняла 14 место в слоупстайле.
- На Игры в Пхёнчхане девушка не отобралась.
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