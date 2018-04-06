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Немецкая фристайлистка гоняла на Олимпиаду и снялась для Playboy. Ее фоточки – огонь

Немецкая фристайлистка гоняла на Олимпиаду и снялась для Playboy. Ее фоточки – огонь
Eurosport

13 мин. назад

Это Лиза Циммерман. Наслаждайтесь.

Перед вами 22-летняя фристайлистка из Германии Лиза Циммерман. Она чемпионка мира в слоупстайле (2015) и победительница X Games (2017).

Лиза с большой доской

Лиза с двумя маленькими досками

Лиза и селфачок

Лиза шикарно улыбается

У Лизы есть как минимум два друга

Лиза любит энергетические напитки

У Лизы получаются отличные фото на балконе

Лиза умеет летать

И у Лизы шикарные волосы

  • В 17 лет Лиза приезжала на Олимпиаду в Сочи и заняла 14 место в слоупстайле.
  • На Игры в Пхёнчхане девушка не отобралась.

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