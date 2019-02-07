Максим Буров принес России первое за 16 лет золото ЧМ в лыжной акробатике

Российский фристайлист Максим Буров выиграл чемпионат мира в лыжной акробатике. Соревнования проходили в американском Дир-Вэлли (штат Юта).

В финальном раунде 20-летний российский спортсмен показал результат 130,09 балла. Второе место занял украинец Александр Абраменко, набравший 126,24 балла. Третьим стал представитель Швейцарии Ной Рот (125,22).

Золото среди женщин завоевала представительница Белоруссии Александра Романовская, набравшая 113,18 балла. Второе место заняла представительница России Любовь Никитина (89,88). Китаянка Сю Ментао набрала то же количество баллов, что и Никитина, но уступила россиянке по дополнительным показателям.

Буров – чемпион мира среди юниоров 2014 года. На Кубке мира россиянин дебютировал в 2015 году, дважды победив на этапах в сезоне-2017/18.

Буров стал первым за 16 лет российским фристайлистом, завоевавшим золото чемпионата мира. В 2003 году в том же Дир-Вэлли победителем стал Дмитрий Архипов.

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