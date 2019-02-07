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11 фото с песком и водой. И одной олимпийской чемпионкой Сочи в могуле, которая делает их идеальными
Жюстин Дюфур-Лапуант хороша при любых обстоятельствах.
Канадская красотка Жюстин Дюфур-Лапуант привлекает к фристайлу еще больше внимания. Во-первых, своей внешностью. Во-вторых, крутыми спортивными достижениями. Она выиграла ОИ-2014, а на Играх в Пхёнчхане взяла серебро. Еще у 24-летней спортсменки полный комплект наград на чемпионатах мира.
Но сейчас все внимание на ее фото.
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