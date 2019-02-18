Спортсменка, ставшая инвалидом на ОИ-2014, требовала у врача 55 млн рублей, но отсудила 40 тысяч

Российская фристайлистка Мария Чаадаева (Комиссарова), которая сломала позвоночник на тренировке в Сочи-2014, отсудила 40 тысяч рублей у врача Евгения Блюма.

Российские и немецкие врачи утверждали, что спортсменка будет жить с полным параличом ног. Восстановить здоровье Марии взялся врач Евгений Блюм, но девушка так и осталась инвалидом. Тогда она и обратилась в суд. Лечение стоило 51 млн рублей – эту сумму Чаадаева записала в убыток и прибавила пять миллионов евро морального ущерба.

«С ответчика взысканы 40 тысяч рублей морального вреда, в остальной части иска отказано», – цитирует объединенную пресс-службу судов Петербурга «Фонтанка».

В испанской клинике Блюма Чаадаева лечилась с мая 2014 года по февраль 2016 года.

Представители врача заявили, что спинальные функции пациентки восстанавливались, и завершить выздоравление помешало лишь прерванное лечение.

По версии Блюма лечение стоило 2,3 млн рублей ежемесячно, услугу врач считает оказанной.

Мы делали интервью с Марией. О восстановлении и ее жизни после травмы читайте здесь

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