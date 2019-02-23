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Максим Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске
Отлично.
Российский фристайлист Максим Буров одержал победу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске с результатом 120,36 балла.
Вторым стал хозяин этапа Антон Кушнир (118,10), третьим – еще один представитель России Станислав Никитин (99,12). Старший брат Максима Илья Буров стал 9-м. Павел Кротов завершил борьбу после квалификации – 15-е место.
- На чемпионате мира-2019 Максим взял золото в акробатике и бронзу в командных соревнованиях.
- Буров – самый молодой чемпион мира в лыжной акробатике.
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