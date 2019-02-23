Getty Images

Максим Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске

Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Отлично.

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске с результатом 120,36 балла.

Вторым стал хозяин этапа Антон Кушнир (118,10), третьим – еще один представитель России Станислав Никитин (99,12). Старший брат Максима Илья Буров стал 9-м. Павел Кротов завершил борьбу после квалификации – 15-е место.

Видео - Эффектный перфоманс Бурова, покоривший Минск

01:27
  • На чемпионате мира-2019 Максим взял золото в акробатике и бронзу в командных соревнованиях.
  • Буров – самый молодой чемпион мира в лыжной акробатике.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте