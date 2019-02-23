Максим Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске с результатом 120,36 балла.

Вторым стал хозяин этапа Антон Кушнир (118,10), третьим – еще один представитель России Станислав Никитин (99,12). Старший брат Максима Илья Буров стал 9-м. Павел Кротов завершил борьбу после квалификации – 15-е место.

Видео - Эффектный перфоманс Бурова, покоривший Минск 01:27

На чемпионате мира-2019 Максим взял золото в акробатике и бронзу в командных соревнованиях.

Буров – самый молодой чемпион мира в лыжной акробатике.

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