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Русский фристайлист Максим Буров упустил «Малый хрустальный глобус» из-за участия в Универсиаде

Фристайлист Буров упустил «Малый хрустальный глобус» из-за участия в Универсиаде
Eurosport

13 мин. назад

Сомнительная замена.

Русский фристайлист Максим Буров не стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в лыжной акробатике из-за участия в Универсиаде.

Сроки проведения Универсиады и финала Кубка мира наложились друг на друга, и лидировавший в зачете акробатики Буров упустил победу. «МХГ» забрал китаец Ванг Ксинди, хотя Бурову хватило бы двух попаданий в топ-6. Вторым шел представитель России Станислав Никитин, также приехавший на Универсиаду.

  • В сезоне-2017/18 Буров владел «МХГ» в акробатике.
  • В 2019 году Максим стал чемпионом мира и выиграл Универсиаду.
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