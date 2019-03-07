Русский фристайлист Максим Буров упустил «Малый хрустальный глобус» из-за участия в Универсиаде

Русский фристайлист Максим Буров не стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в лыжной акробатике из-за участия в Универсиаде.

Сроки проведения Универсиады и финала Кубка мира наложились друг на друга, и лидировавший в зачете акробатики Буров упустил победу. «МХГ» забрал китаец Ванг Ксинди, хотя Бурову хватило бы двух попаданий в топ-6. Вторым шел представитель России Станислав Никитин, также приехавший на Универсиаду.

В сезоне-2017/18 Буров владел «МХГ» в акробатике.

В 2019 году Максим стал чемпионом мира и выиграл Универсиаду.

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