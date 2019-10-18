Фристайлистка Мария Комиссарова, сломавшая спину на Олимпийских играх в Сочи, добилась компенсации в три миллиона рублей за неудачное лечение, стоившее 51 миллион.

В 2014-м Мария сломала позвоночник на тренировке во время подготовки к Играм. Немецкие и русские врачи сразу заявили, что ходить она больше не сможет. Но доктор Евгений Блюм, владеющий собственной клиникой, пообещал выздоровление за 51 млн рублей.

Все сроки, которые доктор давал на восстановление давно прошли, эффекта никакого, и спортсменка подала на Блюма в суд. Комиссарова хотела вернуть 51 миллион и взыскать еще 5 за моральный вред. В феврале суд частично удовлетворил иск и присудил Марии 40 тысяч рублей. После этого в дело вмешался глава СК Александр Бастрыкин, на доктора завели уголовное дело, и суд увеличил компенсацию до 3 миллионов – в 75 раз, сообщает телеграм-канал Mash.

Единственная награда Марии Комиссаровой – почетная грамота президента России за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

После травмы Мария родила двоих детей.

«Россия платит пенсию – 17 тысяч рублей». Читай интервью Марии Комиссаровой для Eurosport.ru

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