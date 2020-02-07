Сборная Китая по лыжному фристайлу прилетит на этап Кубка мира в Москве.

Спортсменов предупреждали о возможном запрете на въезд в Россию из-за коронавируса, но делегация все еще намерена участвовать в соревнованиях.

«Мы направили в китайскую национальную федерацию соответствующее письмо, где сообщили им, что у нас принято распоряжение правительства РФ на ограничение въезда. Мы сообщили им все возможные последствия, могут ведь быть ограничения. Сообщили, что это все серьезно, но они, по предварительной информации, намерены приезжать. Общались на эту тему с Международной лыжной федерацией, рассказали обо всех своих опасениях. Этим интересуются и иностранные команды», – цитирует РИА «Новости» главу Федерации фристайла России Алексея Курашова.

Этап Кубка мира по лыжному фристайлу пройдет 15 февраля.

По данным ВОЗ, коронавирусом заражены 31 481 человек (из них в Китае 31 211). 638 человек погибли.

11 фото с песком и водой. И одной олимпийской чемпионкой Сочи, которая делает их идеальными

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте