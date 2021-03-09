Опубликовано 09/03/2021 в 11:20 GMT | Обновлено 09/03/2021 в 11:21 GMT

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла чемпионат мира в парном могуле. Турнир проходит в Казахстане.

Помимо золота, России досталось и серебро – Смирнова опередила в финале Викторию Лазаренко. Победа стала для сборной первой в этой дисциплине за всю историю. Бронзу взяла спортсменка из Казахстана Анастасия Городко.

8 марта Смирнова стала бронзовым призером ЧМ в классическом могуле.

Кроме могула, в Алматы разыгрывают медали в лыжной акробатике.

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