Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла чемпионат мира в парном могуле. Турнир проходит в Казахстане.
Помимо золота, России досталось и серебро – Смирнова опередила в финале Викторию Лазаренко. Победа стала для сборной первой в этой дисциплине за всю историю. Бронзу взяла спортсменка из Казахстана Анастасия Городко.
- 8 марта Смирнова стала бронзовым призером ЧМ в классическом могуле.
- Кроме могула, в Алматы разыгрывают медали в лыжной акробатике.
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