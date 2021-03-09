Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла чемпионат мира в парном могуле. Турнир проходит в Казахстане.
Помимо золота, России досталось и серебро – Смирнова опередила в финале Викторию Лазаренко. Победа стала для сборной первой в этой дисциплине за всю историю. Бронзу взяла спортсменка из Казахстана Анастасия Городко.
  • 8 марта Смирнова стала бронзовым призером ЧМ в классическом могуле.
  • Кроме могула, в Алматы разыгрывают медали в лыжной акробатике.
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