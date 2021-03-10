Российский фристайлист Максим Буров стал двукратным чемпионом мира в акробатике. В суперфинале ЧМ по лыжному фристайлу, который проходит в Алматы, Буров набрал 135 баллов и опередил американца Кристофера Лиллиса (133,5). Представитель США забрал серебро соревнований.
Бронза у еще одного спортсмена из России Павла Кротова. Он показал результат 127,5 балла. На пятом месте расположился старший брат победителя Илья Буров.
- Первое золото ЧМ в карьере Максим Буров завоевал в 2019 году в Парк-Сити, США.
- Для 28-летнего Кротова бронза – первая медаль мировых первенств.
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