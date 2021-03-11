Сборная России по лыжному фристайлу завоевала золотые медали на чемпионате мира-2021.
Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров первенствовали на трассе в казахстанской Алма-Ате, показали результат 300,94 балла и впервые в истории принесли России победу в этой дисциплине.
Серебро получили лыжники сборной Швейцарии – Кароль Бувар, Пирмин Вернер и Ноэ Рот набрали 293,46 балла и остались вторыми. Бронза – у США. Эшли Колдуэлл, Эрик Лоугрэн и Кристофер Лиллис получили от судей 283,97 балла и заняли третью позицию.
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За пределами пьедестала осталась сборная Беларуси. В топ-7 также попали Украина, Канада и хозяева из Казахстана.
  • Эта медаль стала седьмой для сборной России на чемпионате мира-2021 по фристайлу.
  • Буров и Кротов взяли золото и бронзу в личной акробатике, у Анастасии Смирновой две награды (золото и бронза), Виктория Лазаренко получила серебро в параллельном могуле, а Любовь Никитина – бронзу в акробатике.
  • Россия на этом турнире выступает под названием Команда ФФР (Федерации фристайла России) из-за санкций ВАДА.
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