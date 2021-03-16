В Москве задержали чемпионку России по лыжному фристайлу Анна Орловская. Девушку поймали на Рублевке с семью свертками героина.

Запрещенные вещества Орловская должна была разнести по адресам. С собой у бывшей спортсменки были два мобильных телефона, банковские карты и связки ключей. Девушка призналась, что успела сделать закладку на Крылатских холмах, сообщает Mash

По словам бывшего тренера Орловской Алексея Покашникова, к этому были предпосылки.

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«Припоминаю Аню. Конечно, я удивлен такой новостью. Хотя предпосылки к этому были: она была какая-то шабутная и своеобразная всегда. Неожиданно и неприятно это все. Просто обалдеть. Это трагедия, конечно. Девчонка-то была очень способная, но «необычная». Не такая как все, очень выделялась в сборной не только трюками, но и своим поведением. Но новость очень неприятная, я как-то даже огорошен», – приводит слова Покашникова Sport24

В 2012-м Орловская победила на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп.

Спортсменку дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году.

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