Женская сборная России по фристайлу завоевала две медали в дисциплине биг-эйр на чемпионате мира-2021. Турнир проходит в американском Аспене.

Анастасия Таталина по итогам двух лучших попыток показала результат 184,50 балла и завоевала золотую награду. 20-летняя спортсменка принесла России первую победу на чемпионатах мира в этой дисциплине.

Серебро у еще одной русской фристайлистки Ланы Прусаковой. Она уступила партнерше по команде ровно 19 баллов и осталась на второй ступени пьедестала. Прусакова опередила китаянку Гу Айлинь на четыре очка, у азиатки в итоге бронзовая медаль.

Фристайл Россия впервые взяла золото в командной акробатике на ЧМ-2021 11/03/2021 В 10:57

Помимо Таталиной у сборной России по лыжному фристайлу на ЧМ-2021 четыре золота. Первые места также занимали Анастасия Смирнова в параллельном могуле, Максим Буров в акробатике и Любовь Никитина/Павел Кротов и Буров в командной акробатике.

Всего у России девять наград – четыре золотых, две серебряных и три бронзовых.

Из-за санкций ВАДА русская делегация выступает на чемпионате как Команда Федерации фристайла России. После побед не включают русский гимн и не поднимают бело-сине-красный флаг.

Фристайл Восхихительная попытка, которая принесла Бурову золото ЧМ 10/03/2021 В 13:01