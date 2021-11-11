Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александра Романовская задержана 10 ноября после тренировки. Как сообщает Фонд спортивной солидарности, девушку забрали в РУВД Партизанского района, после чего отправили в изолятор временного содержания.

Точно неизвестно, в чем причина заключения под стражу. По предварительным данным, лучшую спортсменку Беларуси-2019 задержали по ст. 24.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП Беларуси. Суд над Александрой Романовской должен пройти 11 ноября – он начнется, как только привезут Александру. При этом отмечается, что родители фристайлистки до сих пор не знают, что ей вменяется, а передачу в ИВС у них тоже не приняли.

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В августе 2020-го белорусские спортсмены написали открытое письмо, в котором потребовали отменить результаты последних выборов президента страны и назначить новое голосование. Письмо подписали 204 белорусских спортсмена и тренера, в том числе Александра Романовская. Девушка также вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси и приняла участие в записи видеообращений к спортивным чиновникам против давления на спортсменов за их гражданскую позицию.

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Александра Романовская Фото: Getty Images

В ноябре прошлого года Романовскую уволили из сборной за прогулы. Это подтвердил главный тренер национальной команды Николай Козеко.

«На собрании нам сообщили, что Саша Романовская уволена за прогулы из национальной команды. Ее поставили в известность вчера вечером. Нацкоманда относится к министерству спорта. Но оно делегировало полномочия по руководству национальной командой в РЦОП, а здесь ее уволили. Приказ подписал новый директор РЦОПа, который пришел к нам из воднолыжного спорта. Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация – ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать», – объяснил Козеко.

Позже высказалась и сама Романовская. «Сложно смолчать, закрыть глаза на происходящее, поэтому даже не раздумывала. Последствия, естественно, были предсказуемы. Но эта та ситуация, в которой нужно показывать человеческие качества. Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее. Основной удар пришелся на нас [с Козеко]. Тренера еще не убрали, но ему уже прислали письмо о том, что он должен вернуть полученные стипендии за год или даже больше», – заявила спортсменка.

После отъезда в Польшу Кристины Тимановской некоторые белорусские спортсмены последовали ее примеру. Например, чемпионка Беларуси по конному спорту Ольга Сафронова попросила убежища в Польше.

А в УЕФА сообщили об отстранении Беларуси от проведения всех мероприятий под своей эгидой – в том числе, матчей еврокубков.

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