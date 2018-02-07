Фалькао и маленький пацаненок как боги подержали мяч в воздухе. Ух!

Легендарный футзальщик Фалькао выложил видео с каким-то ребенком. Похоже, у этого парня есть талант вырасти в настоящую звезду.

По крайней мере, чеканить мяч он умеет очень круто:

Мировой рекорд по чеканке мяча принадлежит профессиональному фристайлеру Дану Магнессу. Его результат – 24 часа безостановочных отбиваний.

Кстати, другой рекорд принадлежит русскому парню Григорию Жуковскому. В 2009 году он совершил наибольшее количество отбиваний за 60 секунд – 341.

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