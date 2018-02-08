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Россия проиграла Португалии в полуфинале чемпионата Европы

Россия проиграла Португалии в полуфинале чемпионата Европы
Eurosport

9 ч. назад

Мечта умерла. Остался шанс на бронзу.

Сборная России по футзалу не пробилась в финал чемпионата Европы. В полуфинале команда Сергея Скоровича уступила Португалии – 2:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу российской команды. Во втором португальцы отличились дважды, прежде чем забить третий мяч в пустые ворота.

  • Во втором полуфинале сыграют Испания и Казахстан.
  • Победитель матча разыграет золото с Португалией, проигравший сразится за бронзу с Россией.

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