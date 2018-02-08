Россия проиграла Португалии в полуфинале чемпионата Европы

Сборная России по футзалу не пробилась в финал чемпионата Европы. В полуфинале команда Сергея Скоровича уступила Португалии – 2:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу российской команды. Во втором португальцы отличились дважды, прежде чем забить третий мяч в пустые ворота.

Во втором полуфинале сыграют Испания и Казахстан.

Победитель матча разыграет золото с Португалией, проигравший сразится за бронзу с Россией.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме