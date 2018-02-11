Getty Images

Россия победила Казахстан в матче за третье место ЧЕ и посвятила бронзу олимпийцам

Россия победила Казахстан в матче за третье место ЧЕ и посвятила бронзу олимпийцам
Eurosport

5 ч. назад

А еще Виталию Мутко.

Сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы по мини-футболу. В матче за третье место Россия победила Казахстан благодаря единственному голу Эдера Лимы на 29-й минуте.

Медали футболисты посвятили российским олимпийцам и вице-премьеру Виталию Мутко.

«Мы посвящаем эту бронзовую медаль всем российским спортсменам, которым сегодня непросто в условиях политической спортивной борьбы, и нашему Виталию Леонтьевичу Мутко, которому тяжелее всего, ведь многие не оценивают сделанное им для российского спорта.

Но время все расставит на свои места», – отметил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

  • В финале сойдутся Испания и Португалия.
  • Турнир проходит в Словении.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали первого дня Олимпиады-2018

00:48
Популярные видео
Ставки за 300. Лондон сотрясет дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма»
4 828 просмотровВчера в 18:27
Самая дорогая Олимпиада в истории и еще 5 жгучих фактов о Зимних Играх
14 421 просмотровВчера в 15:40
А еще вам может понравиться