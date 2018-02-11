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Россия победила Казахстан в матче за третье место ЧЕ и посвятила бронзу олимпийцам
А еще Виталию Мутко.
Сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы по мини-футболу. В матче за третье место Россия победила Казахстан благодаря единственному голу Эдера Лимы на 29-й минуте.
Медали футболисты посвятили российским олимпийцам и вице-премьеру Виталию Мутко.
«Мы посвящаем эту бронзовую медаль всем российским спортсменам, которым сегодня непросто в условиях политической спортивной борьбы, и нашему Виталию Леонтьевичу Мутко, которому тяжелее всего, ведь многие не оценивают сделанное им для российского спорта.
Но время все расставит на свои места», – отметил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.
- В финале сойдутся Испания и Португалия.
- Турнир проходит в Словении.
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