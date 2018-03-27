Бразилец из футзала зверски уделал двух соперников, найдя у них между ног черные дыры

Минская «Столица» принимала «Щучин» в матче 25-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча прошла за явным преимуществом минчан не в последнюю очередь благодаря игре бразильского легионера «Столицы».

В одном из игровых эпизодов он встал у центральной линии и, не сходя с места, обыграл двух набегавших соперников, прокинув мяч им в домик.

По магическим скиллам и девятому номеру можно подумать, что это сам легендарный Роналдо построил машину времени. Но нет. Его зовут Бето.

«Столица» разгромила «Щучин» со счетом 10:3.

Бето забил 2 гола.

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