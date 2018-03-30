Гендиректор мини-футбольного клуба потратил 6 миллионов рублей на форму для вымышленных игроков

Генерального директора мини-футбольного клуба «Политех» Кирилла Мирзояна задержали по подозрению в хищении около 6 миллионов рублей на закупках формы для вымышленных игроков.

Мирзоян совместно с генеральным директором коммерческой организации «Нормарус» Сергеем Каковским присвоил деньги, предоставив подложные документы о закупке формы и инвентаря для получения госсубсидии, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«По затратам выходило, что на каждого игрока приобреталось по 7-10 комплектов самой элитной спортивной формы – зимней и летней», – добавил он.

В настоящее время по обоим фигурантам дела решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Политех» занимает 9 место в чемпионате России по мини-футболу сезона 2017/18 с 18 очками.

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Фото: пресс-служба АМФР