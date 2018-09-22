Eurosport

Футзальный юнга хотел прокинуть сопернику между ног, а в итоге получил туда сам

Футзальный юнга хотел прокинуть сопернику между ног, а в итоге получил туда сам
Eurosport

2 ч. назад

Карма в действии.

Что ты знаешь о мести? Явно меньше, чем малыш из футзала.

Парень постарше захотел прокинуть младшему сопернику между ног, но не получилось. За это маленький палач отплатил ему той же монетой: протолкнул мяч между ног и выдал пас на удар. Правда, его одноклубник оказался менее ловким и момент запорол.

  • Футзал не только место для фана: например, в марте 2018-го гендиректор мини-футбольного клуба потратил 6 миллионов рублей на форму для вымышленных игроков. Его уже взяли за хищение.

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. «Спартак» дернет ЦСКА в дерби, «ПСЖ» и Неймар накидают «Ренну»

01:25
Популярные видео
Перестрелка «Сан-Хосе» и «Атланты», в которой что ни голасо, то шедевр
3 083 просмотров20/09 в 18:27
Виннеры и лузеры первого тура ЛЧ. Месси – лучший, Салах – худший, «Наполи» не хочет в плей-офф
4 341 просмотров20/09 в 12:52
А еще вам может понравиться