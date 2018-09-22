Футзальный юнга хотел прокинуть сопернику между ног, а в итоге получил туда сам

Что ты знаешь о мести? Явно меньше, чем малыш из футзала.

Парень постарше захотел прокинуть младшему сопернику между ног, но не получилось. За это маленький палач отплатил ему той же монетой: протолкнул мяч между ног и выдал пас на удар. Правда, его одноклубник оказался менее ловким и момент запорол.

Футзал не только место для фана: например, в марте 2018-го гендиректор мини-футбольного клуба потратил 6 миллионов рублей на форму для вымышленных игроков. Его уже взяли за хищение.

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым