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Гений из футзальной сборной России саданул по своим воротам и испортил старт матча за золото ЮОИ

Гений из футзальной сборной России саданул по своим воротам и испортил старт матча за золото ЮОИ
Eurosport

1 час назадОбновлено 38 мин. назад

Такая важная встреча, и такой нелепый удар.

Сборные России и Бразилии по футзалу схлестнулись в финале юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Буэнос-Айресе.

На второй минуте счет открыли латиноамериканцы, но усилиями игрока русской команды. Бразильцы провели быструю контратаку, в ходе которой мяч отскочил с Данилу Карлюку. Футзалист хотел разрядить ситуацию и вынести мяч за пределы поля, но вместо этого со всей силы прошил собственного голкипера.

  • Встреча завершилась со счетом 4:1. Бразилия взяла золото Игр, у России – серебро.
  • Бронзу завоевал Египет, который в матче за третье место одолел Аргентину – 5:3.
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