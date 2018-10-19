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Сборная по футзалу отпраздновала серебро юношеских Игр жестом Дзюбы. Артем ответил игрокам в инсте

Сборная по футзалу отпраздновала серебро юношеских Игр жестом Дзюбы. Артем ответил игрокам в инсте
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Ребята креативят не только во время матчей.

Сборная России по футзалу завоевала серебро юношеских Олимпийских Игр, уступив в финале бразильцам – 1:4.

На награждении игроки повторили знаменитый жест Артема Дзюбы. На празднование отреагировал и сам форвард «Зенита», который написал в инстаграме: «Спасибо парни! Вы красавцы, гордимся вами!».

  • Впервые это жест Дзюба сделал после забитого гола в ворота сборной Египта на домашнем ЧМ-2018.
  • Сборная России выиграла общекомандный зачет Олимпиады, завоевав 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей.
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