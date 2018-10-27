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В Аргентине состоялся первый в истории Кубок мира по футболу среди карликов

В Аргентине состоялся первый в истории Кубок мира по футболу среди карликов
Eurosport

5 мин. назад

Организация на высоком уровне.

В Буэнос-Айресе стартовал первый чемпионат мира по футболу среди карликов. В турнире участвуют команды из Бразилии, Аргентины, Чили, Колумбии, Парагвая, Перу, Боливии,объединенная сборная США и Канады и Марокко.

От стандартного мини-футбола правила различаются только размером ворот – 1,7 метра в высоту и 2 метра в ширину.

  • За сборную США и Канады сыграет актер Мартин Клебба.
  • Он известен по фильмам «Пираты Карибского моря» и «Хэнкок».
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