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Мужчина забил бисиклетой после паса от вратаря и сделал гол тысячелетия в футзале

Мужчина забил бисиклетой после паса от вратаря и сделал гол тысячелетия в футзале
Eurosport

20 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Это было зрелищно.

11 ноября в чемпионате Испании по футзалу состоялся матч клубов со дна: «Винья Альбали Вальдепеньяс» и «СД УМА Антекера».

Игрок «Виньи» Дани Сантос получил передачу от голкипера и, даже не обрабатывая ее, мощно пульнул мяч через себя. Вратарь «Антекеры» явно не ожидал – да и с такого близкого расстояния у него не было шанса вытащить мяч.

  • Клуб Дани Сантоса занимает предпоследнее, 15-е место в таблице, оппонент – чуть выше, на 14-й строчке.
  • Команды выступают в высшем дивизионе Испании.
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